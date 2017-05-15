Мерзликин: мне не нравится ни Россия, ни КХЛ

Основной вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин не скрывает, что ему в свое время поступали предложения из клубов КХЛ, однако он не захотел ехать играть в Россию, которая ему не нравится. Его мечта - попадание в НХЛ.

«Мама у меня из Латвии, а папа — русский, из Москвы. Он погиб, когда мне было три года. Я же вырос в Швейцарии и больше себя ассоциирую с этой страной. Я чувствую, что мой дом в Швейцарии. А как человек, конечно, я латыш. Играю за сборную Латвии, для меня это самое главное. Я с детства играю в Швейцарии, поэтому считаюсь швейцарским хоккеистом. Как долго я отыграю в Швейцарии? Не знаю. Если будет звонок из моей мечты (клуба НХЛ), то я сразу же соберу чемодан и уеду. Как я говорил, должен сыграть на чемпионате мира, чтобы понять, чего мне не хватает и в чём надо прибавлять. Хочется услышать от соперников, что они думают о моей игре. Было бы здорово, например, если бы Панарин сказал мне, как я играю,» - рассказал вратарь в интервью порталу «championat.com».

В среднем за игру Мерзликин пропускает на этом ЧМ 1,6 шайбы и отражает 94,63% бросков соперников.

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«Предложения от российских клубов были после прошлогоднего чемпионата мира, но мне не нравится Россия и КХЛ. Я даже не слежу за вашей лигой и не знаю, какие там есть команды», - отметил он.

«В России я был только один раз — в прошлом году в Москве. Может быть, в других городах очень здорово, мне трудно сказать. Но первое впечатление у меня не очень. Москва, конечно, красивый город, но там так много людей. До арены там нужно было ехать очень долго!»

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