Канада обыграла Германию и сразится с Россией в полуфинале ЧМ

Сборная Канады обыграла команду Германии со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Там канадцы встретятся со сборной России, которая уверенно одолела чехов.

Канадцы владели игровым преимуществом на протяжении всей встречи, за время которой голкипер немецкой сборной Филипп Грубауэр отразил 48 бросков по своим воротам.

В составе сборной Канады шайбы забросили Марк Шайфеле (18-я минута) и Джефф Скиннер (39). У немцев отличился Янник Зайденберг (54), передает ТАСС.

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В полуфинале команда Канады встретится со сборной России. Матч пройдет 20 мая в Кельне.

По итогам матча с Чехией, который завершился со счетом 3:0, двое россиян - Никита Кучеров и Артемий Панарин - возглавляют список лучших бомбардиров турнира. А для вратаря Андрея Василевского этот матч стал третьим сухим, и он лидирует на чемпионате среди коллег по амплуа с показателем надежности 94.61%.

В другом полуфинале сыграют сборные Финляндии и Швеции.

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