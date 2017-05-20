Быков считает, что россияне могут обыграть канадцев за счет злости

Хоккеистам сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Канады поможет злость за все последние поражения, которые россияне потерпели за последние годы, заявил экс-главный тренер национальной команды Вячеслав Быков.

Сборная России сегодня проведет полуфинал чемпионата мира по хоккею с командой Канады, игра пройдет в Кельне и начнется в 16:15. Последний раз российская команда обыгрывала канадцев в четвертьфинале ЧМ-2011, когда ее тренировал Быков.

«У нас очень сбалансированная, динамичная, веселая, энергичная, дисциплинированная команда, которая, на мой взгляд, способна решать основную задачу - победить на чемпионате мира, - сказал Быков Р-Спорт. - Пусть перед нами и стоит грозный соперник в лице сборной Канады, где тоже есть и качество, и потенциал. Но мне кажется, что у ребят есть серьезная злость на канадцев за все те поражения, что случились с командой в последнее время.

Вся эта злость и негодование от несправедливого отношения к России, они должны сыграть на руку сегодня».

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«Буду болеть за наших. За тренерский штаб - людей, которых я очень уважаю. За ребят, с которыми работал. За тех, кого увидел в этом году, и кто меня очень удивил - тех вроде бы неизвестных никому ребят, которые показали, что по праву стучатся в дверь национальной команды. Это все - наши ребята, за которых мы обязаны болеть сегодня», - заключил Быков.





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