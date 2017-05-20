Сборная Канады отыгралась с 0:2 и оставила россиян без финала

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В первом полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, сборная России уступила со счетом 2:4 команде Канады.

В первом периоде обошлось без голов, хотя наша команда в атаке выглядела острее. Канадцы больше времени уделяли разрушительным действиям, запомнившись несколькими силовыми приемами.

После перерыва наши соперники выровняли игру, но на 33-й минуте россияне провели удивительную по красоте комбинацию: Никита Кучеров отдал пас Артемию Панарину, который сделал такую передачу Евгению Кузнецову, что тому удалось спокойно завести шайбу в пустой угол ворот Кэлвина Пикара - 1:0.

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А через две минуты с небольшим сборная России удвоила преимущество при игре в большинстве: на этот раз голевую атаку начал Панарин, а Вадим Шипачев продолжил, выдав великолепный пас Никите Гусеву, который своего шанса не упустил - 2:0.

Однако в заключительном периоде канадцы переломили ход встречи, забросив четыре безответных шайбы. В итоге 4:2 - победа Канады.

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