Знарок останется у руля сборной России по хоккею

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Олег Знарок сохранит пост главного тренера национальной команды после чемпионата мира по хоккею 2017 года, где его подопечные завоевали бронзовые награды.

«Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады-2018», - заявил Третьяк в интервью агентству «Р-Спорт».

Президент ФХР также высоко оценил работу нынешнего тренера, заявив, что при нем сборная России «все время при медалях».

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Сборная России, как и год назад, завершила чемпионат мира на третьем месте.

В полуфинале российские хоккеисты уступили канадцам, ведя 2:0, а в матче за бронзу обыграли команду Финляндии. Победителем турнира стала Швеция, которая в финале одолела Канаду в серии буллитов.

Свое авторитетное мнение высказал и бывший глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев. По его словам, поднимать тему возможной смены главного тренера сборной сейчас не время.

"Уверен, тренерский штаб сделает выводы и из поражений, и из побед,

- сказал он. - Есть над чем работать - это умение контролировать ход игры во время ведения в счете, умение соблюдать дисциплину вне зависимости от того, какая минута встречи идет: количество удалений было высоким, а это физически подкашивает команду. Хочу призвать всех болельщиков перестать сокрушаться по поводу чемпионата мира. Да, обидно, жалко, но, как пел Высоцкий: "Обидно мне, досадно мне, ну ладно".

Сам Знарок оценил итоги первенства планеты как позитивный задел на будущее.

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