Сборная Латвии одержала вторую победу на Евробаскете

В понедельник сборная Латвии по баскетболу на чемпионате Европы в подгруппе D уверенно победила сборную Великобритании со счетом 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34). На счету Кристапа Порзиньгиса 28 очков, а Дависа Бертанса - 22.

В течение матча Латвия была впереди почти на 30 очков, однако в четвертой четверти на паркет вышел второй состав, что позволило противникам приблизиться, поэтому под занавес матча преимущество не было столь большим, и на последних секундах даже пришлось поволноваться.

Этот матч отличился очень большим количеством трехочковых бросков. Так, Латвия реализовала 17 из 34 бросков с периметра. Отличные достижения продемонстрировал вернувшийся после травмы пальца Давис Бертанс, который попал семь «трешек» из восьми. Таким образом, он по реализованным трехочковым достиг рекорда Латвии на чемпионатах Европы.

Сборная Латвии одержала уже вторую победу в трех матчах ЧЕ. Следующая дуэль состоится во вторник в 14:15, когда Латвия встретится со сборной России. В свою очередь в четверг команде предстоит встреча с хозяйкой турнира Турцией.