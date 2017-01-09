В мире все происходит циклично, и в политике действует тот же самый известный всем закон весов. Политиков одного направления сменяют политики другого стиля вне зависимости от их достижений или ошибок. Политики и даже политическая риторика могут наскучить людям, точно так же, как со временем становится скучным конкретный стиль моды в одежде.

Ничто из того, что когда-то казалось стильным и привлекательным, не остается таким через три, пять, десять лет. Политическая мода в мире сейчас меняется. Она становится динамичнее и агрессивнее. Эти изменения не знают границ стран, поэтому и нам надо своевременно думать, что они принесут Латвии.





Новогодние речи наших глав государства свидетельствуют, что они – настоящие консерваторы.

Они не только не думают следовать за изменениями моды, но и полностью их отрицают. И Кучинскис, и Вейонис пытаются позиционировать себя как миролюбивых, «вегетарианских» лидеров, которые никому не угрожают. Для сравнения вспомним речь Шкеле 20 лет назад, когда он советовал народу учить английский и гладить брюки, а заодно высказывал упреки Сейму. Ни в речи Кучинскиса, ни у Вейониса и близко не было ничего подобного. Стилистика их выступлений должна была подтвердить близость ораторов к так называемому народу. Кучинскис даже заставил думать, что без очков он не мог прочесть текст шпаргалки.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Kurš būs latviešu Tramps?







На следующий день «Панорама» ЛТВ показала речь президента Франции Франсуа Олланда.

Хотя и он, скорее всего, читал с титров, делал он это выразительно, мимикой и жестами оживляя текст. Полная противоположность стилю наших чиновников – их отчужденности от речи. Отсутствие в фоне любых символов государства и должности тоже свидетельствовало о непретенциозности и приземленности. Можно отнести это к близости со своим (Союз «зеленых» и крестьян) избирателем, но, на мой взгляд, это свидетельствует о пенсионерской приверженности старой моде и нежелании менять ничего, даже календарь на стене.

С появления во власти Валдиса Домбровскиса в латвийском публичном пространстве цвело ярко выраженное «политическое вегетарианство». Теперь уже многие забыли, что

Домбровскиса почти открыто называли (плюшевым) медвежонком и в народе бытовал миф о его жизни в пурвциемской многоэтажке.

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Однажды я спросил у одной далекой от политики сторонницы Домбровскиса, что в основе ее симпатий? «Он нам ничего плохого не сделал», – последовал ответ, и я в очередной раз убедился, что у реальной деятельности политиков (в случае Домбровскиса – консолидации) мало связи с теми образами, которые сложились в публичном пространстве. Кто-то сейчас может возразить – они не сами создались, а были созданы. Не соглашусь. Кто был тем всемогущим политтехнологом, кто осознанно изображал Домбровскиса плюшевым мишкой? Просто в это время наше общество после шкеле, калвитисов и годманисов хотело политика другого стиля и получило медвежонка Домбровскиса, тетушку Лаймдоту, тихоню Кучинскиса и милого Вейониса вдобавок.



Но политическая мода меняется, и не будем настолько детьми, как один мой друг детства, который в конце семидесятых, когда мода начала меняться, обещал, что независимо от этих перемен будет всегда носить длинные волосы и расклешенные штаны. Очень скоро он постригся, а клеши запихнул на дальнюю полку. Поэтому, что бы мы сейчас ни думали и кого бы ни хотели видеть на вершине власти,

уже в ближайшем будущем и в нашем обществе появится четкий запрос на политиков совсем другого типа.





В связи с этим обычно упоминают Артуса Кайминьша. Но не будем становиться такими же наивными, как советские футурологи, созданный которыми в 1960 году диафильм про чудесную жизнь в 2017 году, когда советский народ будет отмечать столетний юбилей Великого Октября, сейчас бродит по интернету, вызывая смех.

Будущее никогда не выглядит так, как его отображают, экстраполируя сегодняшние реалии в завтра.

Новый латвийский Трамп будет совсем другим, чем мы сейчас думаем, и это абсолютно точно не будет простой, малоинтеллигентный, не умеющий себя вести грубиян Кайминьш, интеллектуальная визитная карточка которого – это вопрос охраннику в баре: да ты вообще знаешь, кто я такой?Латвийский народ все-таки не так низко пал, чтобы в момент, когда в моду опять входят громкие, агрессивные голоса, выбрать свои национальным лидером такую пародию на политика, как Кайминьш. Кто будет этим пока что неизвестным лидером, в значительной мере определит будущее нашего народа. Поэтому важно не ошибиться.