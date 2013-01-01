Вопрос о детях неграждан не будут пересматривать в предвыборный год

Инициатива президента Латвии Раймонда Вейониса о прекращении предоставления статуса негражданина детям вызвала немало споров в парламенте, но поддержки не получила. Большинство политиков коалиции во имя стабильности правительства не были готовы поддержать предложение президента, и депутаты парламента считают, что до конца этого созыва Сейма вопрос снят с повестки дня и не будет пересмотрен.

Приоритеты президента

«Президент убежден, что необходимо прекратить предоставление статуса негражданина новорожденным детям, чтобы сформировать сильную современную Латвию со сплочёным обществом, и это является приоритетом его президентства», - сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь президента Янис Сикснис. Именно поэтому Вейонис предложил парламенту законопроект, который предполагал больше не предоставлять статус неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года.

С 2013 года детям неграждан было облегчено получение гражданства. Ребенок, оба родителя которого являются негражданами, получает гражданство, если такое желание выражает один из родителей. Законопроект, предложенный Вейонисом, предполагал автоматическое предоставление детям гражданства Латвии.

Парламент без особых дискуссий о сути таких изменений, предложение президента не поддержал. Одним из главных аргументов против подобной инициативы был пункт коалиционного договора, предусматривающий, что для внесения поправок в закон о гражданстве требуется согласие всех партнеров. Но национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-TБ/ДННЛ) возрожало против предложения президента, поэтому и остальные правящие партии отказались поддержать этот проект закона.

На самом деле Вейонис не предлагал изменить закон о гражданстве, а принять специальный закон, который регулирует один конкретный вопрос. Но и это вызвало споры в парламенте - Юридическое бюро Сейма считало, что в случае поддержки инициативы в законе о гражданстве тоже необходимы поправки, а канцелярия президента придерживалась противоположного мнения.

После того, как Сейм отклонил проект закона о прекращении предоставления статуса негражданина детям, Вейонис выразил сожаление по поводу такого решения и добавил, что голосование парламента только откладывает принятие решения на какое-то время. На вопросы о том, как именно президент планирует заручиться поддержкой для своих идей, в канцелярии президента агентству ЛЕТА подробно не ответили. Однако Сикснис заверил, что Вейоис продолжит работать над решением этого вопроса.

«Принимая во внимание позицию, выраженную Сеймом, эта инициатива вряд ли будет повторно предложена парламенту в этом созыве», - добавил Сикснис.

Спорные вопросы предвыборного года

Политики тоже считают, что этот вопрос снят с повестки дня и до выборов вернуться к нему не удастся. В неофициальных беседах многие депутаты также отмечают, что удивлены тем, что президент подал свой проект закона в Сейм без предварительных дискуссий с парламентскими фракциями. По мнению политиков, Вейонис понимал, чем это закончится и что поддержки большинства не будет. Также депутаты весьма удивлены моментом, который президент выбрал для дискуссии - до парламентских выборов в Латвии остался всего год.

«Этот вопрос больше не может появиться в повестке этого парламента, потому что предвыборная борьба уже началась», - агентству ЛЕТА сказала руководитель парламентской фракции «Единства» Солвита Аболтиня. Эта была единственная фракция коалиции, несколько депутатов из которой поддержали проект закона о прекращении предоставления статуса неграждан новорожденным детям. Необходимо отметить, что это были депутаты, которые продолжают работать во фракции «Единства», но представляют новую партию «Движение «За!«» - Андрей Юдин, Алексей Лоскутов, Лолита Чигане, Интс Далдерис.

Юдин на заседании комиссии парламента сказал, что важно прекратить предоставление статуса негражданина, потому что это было решением для переходного периода. Он подчеркнул, что законопроект, предложенный президентом, нужно было передать комиссиям Сейма.

Аболтиня считает, что такая инициатива требует изменений в законе о гражданстве, но «открывать» этот закон в предвыборный год не следует. Она подчёркивает, что нет препятствий для предоставления гражданства детям неграждан. Также Аболтиня добавляет, что причины, по которым неграждане не хотят регистрировать своих детей как граждан, изучаются, и можно искать решение, как ситуацию изменить.

Другие парламентские фракции - Союз «зеленых» и крестьян, ВЛ-ТБ/ДННЛ - тоже не планируют предлагать каких-либо изменений в вопросе неграждан.

Призывают не прекращать дебаты о применении статуса негражданина

В отличиe от депутатов, омбудсмен Юрис Янсонс призывает президента не допустить прекращения дальнейшей дискуссии о применении статуса негражданина к родившимся в Латвии детям. По мнению Янсонса, президент мог бы призвать общество и политические партии выступить со своими предложениями по устранению рисков, не принятых во внимание при разработке закона о статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или другого государства.

«Призываю вас в соответствии с полномочиями президента государства подать в парламент предложения по прекращению присвоения статуса негражданина и позвать за стол переговоров политические партии, неправительственные организации и все группы общества, которые волнует вопрос единого, лояльного общества», - пишет Янсонс в письме президенту.

Депутаты не готовы

Предложение президента в парламенте поддержали опозиционные фракции, но ни одна из них не готова возобновить дискуссию о прекращении предоставления статуса неграждан, считая вопрос исчерпанным в этом созыве.

Председатель самой большой опозиционной фракции «Согласие» Янис Урбанович сомневается, что этот вопрос решится, когда чуть больше, чем через год начнёт работать новый созыв парламента. «Этот созыв парламента показал своё лицо», - считает политик. Сейм продемонстрировал, что эти люди его не интересуют, добавил Урбанович.

Он полагает, что неграждане очень хорошо поняли значение «этого жеста» парламента. «Они слышат это не в первый раз, что они здесь лишние, что они здесь не нужны», - говорит политик. Но Урабович считает, что проблема серьёзнее - и граждане, и неграждане не верят, что в стране может что-то измениться, и очень малая часть жителей чувствует связь с государством, и в целом царит «безнадёга».

«Согласие» пока не планирует внести в парламент инициативы для решения вопроса о негражданах. Латвийское объединение регионов (ЛОР), партия «No sirds Latvijai» (NSL) тоже не собираются выступить с подобным предложением.

Лидер фракции NSL Ингуна Судраба заявила агентству ЛЕТА, что не видит возможности вернуться к вопросу о детях неграждан в этом созыве, потому что Сейм уже продемонстировал своё отношение. Если было бы желание решать этот вопрос, проект закона передали на рассмотрение комиссиям, а позже усовершенствовали, считает Судраба.

«Сейчас выглядит, что в этом Сейме вопрос полностью исключен из повестки дня», - полагает депутат. В то же время Судраба добавляет, что этот вопрос необходимо решать. «Мы живём в стране с восстановленной независимостью, и те, кто здесь рождаются - граждане», - подчеркнула Судраба.

Заместитель руководителя фракции ЛОР Мартиньш Шиц тоже думает, что с похожими инициативами в ближайший год будет сложно из-за приближающихся парламентских выборов. Национальное объединение будет блокировать такие предложения, и во имя стабильности коалиции остальные правящие партии не станут возражать, уверен политик.

Он тоже думает, что этот вопрос необходимо решать. «Это дети, не нужно тиражировать статус неграждан», - добавил Шиц.

50-80 новорожденных в год

Изменения, которые предлагал Вейонис, относились бы примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

В Латвии доля неграждан к началу этого года уменьшилась в общей численности населения до 11,4%, тогда как в 2013 году она составляла 13,2%, а в 2000 году - 21,2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В начале 2017 года в Латвии проживало 1,95 млн человек, в том числе 222 847 неграждан, из них 10 028 родившихся после 1991 года.

Вместо отмены статуса неграждан обучение на латышском

Предложения об отмене статуса неграждан для детей вызвали дискуссии о переходе на обучение только на латышском языке. ВЛ-ТБ/ДННЛ предлагает партнерам по коалиции обсудить поправки к закону об образовании, предусматривающие обучение на государственном языке. Конкретный график перехода и порядок изменений поручат разработать правительству.

А министр образования и науки Карлис Шадурскис («Единство») заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Изменения в сфере образования политики пока не планируют связать с вопросом неграждан, но основные дискуссии ещё впереди.