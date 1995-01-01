Иерусалим обретённый, или Подарок Трампа «своим неевреям»?

6 декабря президент Трамп заявил о готовности юридического признания Иерусалима столицей Гсударства Израиль. Как и о своём поручении Госдепартаменту безотлагательно перенести туда из Тель-Авива посольство США. Ясно, что в мусульманском мире тут же поднялась волна негодования, не спадающая до сих пор. Излишне снисходительное к палестинцам руководство ЕС также не торопится поддержать американскую инициативу; исключение составило лишь новое правительство Чехии. И старый её президент. Вполне ли подходящий момент выбрали США для такого шага? В администрации Трампа считают, что вполне.

С Иерусалимом вообще непросто: хотя все европейские и американские инфоисточники (об израильских нет и речи) в один голос называют его столицей Израиля, соответственного юридического статуса никто в мире пока за ним не признавал. Проблема в том, что Восточный Иерусалим, условно зарезервированный Совбезом ООН под будущую столицу будущего палестинского государства, которое всё создаётся, да никак до сих пор не создастся, - был занят Израилем в результате 6-дневной войны 1980 года - в обход демаркационных линий, обозначенных ООН в 1967 году, и фактически разделивших сердце города.

Интегральный Иерусалим был тут же провозглашён столицей еврейского государства, с чем де-факто раньше или позже согласились и в Америке, и в Европе. Но не де-юре.

Позднейшее соглашение в Осло подтвердило, что статус Иерусалима будет определён только в результате мирного процесса. Беда тут одна: этот процесс давно зашёл в почти безнадёжный тупик.

С таким положением дел, возможно, не все смирились, но к нему определённо все привыкли. Особенно в Европе.

Но ведь утыканный святынями трёх религий Иерусалим - ещё и живой современный город, который растёт и строится. Со времён 6-дневной войны утекло немало воды, а урбанистическое развитие и благоустройство ни на миг не останавливалось. Диво ли, что сегодня в Восточном Иерусалиме по приблизительным подсчётам проживает около 200 000 евреев?

На уровне же дипломатическом интегрализация города привела ко всем известным последствиям: не желая попасть в двусмысленное положение, посольства всех стран, прежде находившиеся в Западном Иерусалиме - в том числе и американское - в 1980 году начали друг за другом переезжать в Тель-Авив. И очень скоро в Иерусалиме не осталось ни единого.

Хотя и с этим не всё так просто. В 1995 году Конгресс США успешно проголосовал за возвращение посольства в Иерусалим. Предполагалось открыть его в 1999 году, да только все президенты - каждый по своим соображениям - подписывали раз за разом пролонгирующий документ, спихивая эту если и не очень рискованную, то явно не самую благодарную работку на следующую каденцию - возможно, уже не свою.

То есть, все необходимые юридические предпосылки у вашингтонской администрации имелись уже 20 лет назад. Недоставало лишь желающего взять на себя ответственность. И тут на сцену с притопом выходит «весь в белом» Трамп - так долго на полном серьёзе полагавший, что именно из таких «звёздных выходов» и состоит президентство США (и чуть ли не ими одними ограничивается), - и произносит пафосную речь.

От начала каденции ведь счастия такого не имел, а последние месяцы так и вовсе прокуроры в чёрном теле продержали. А тут наконец долгожданный «отрыв». Аккуратно приуроченный к годовщине пребывания в должности. Что же поведал стране и миру 6 декабря Дональд Трамп?

"Когда я пришёл в Белый Дом, я обещал, что буду смотреть на старые вызовы новыми глазами... В течение двадцати лет каждый вступающий на пост президента США говорил о признании статуса Иерусалима. После чего все они состязались в умении уйти от проблемы переноса посольства и признания Иерусалима столицей Израиля. Я не знаю их мотивов - возможно, это отсутствие смелости, а может быть, они считали, что такое решение было наилучшим в тех обстоятельствах.

Я провозглашаю: сегодня самый подходящий момент признать Иерусалим столицей Израиля!"

Что ж, за год президентства хоть одно предвыборное обещание президент сдержал. Правда, если все остальные будут реализовываться с такой же скоростью, то на все и целой жизни не хватит - даже останься Трамп «a lifetime president». На что не сильно похоже.

Так или иначе, в исключительно нелёгкий период президентства Трамп ухитрился

сделать долгожданный подарок своему электорату - и прежде всего не еврейской его части (сравнительно небольшой),

но основной массе - протестантской, из «глубинных» штатов Мид-уэста. Как я уже однажды писал, для американских протестантов еврейский «менеджмент» находящихся в Восточном Иерусалиме христианских святынь - гарантия их сохранности. То, что решению рукоплескал Республиканский Еврейский конгресс, - это уж само собой. Было бы странно, случись оно иначе: ко всему прочему «евреи Трампа» одержали на сей раз заметную «позиционную» победу над более многочисленной и влиятельной группой «евреев Клинтон».

Израильский посол в США Рон Дермер сравниил Трампа с президентом Труманом, 69 лет назад признавшим израильскую государственность, а израильский премьер Нетаниягу, поздравив Трампа, назвал его жест «верстовым камнем» ближневосточного урегулирования.

Но ни госсекретарь Рекс Тиллерсон, ни тем более советник по безопасности Джеймс Мэттис к поздравляющим не присоединились. Об «осуждении и разочаровании» тут же заявило и правительство Саудовской Аравии, ключевого американского союзника в арабском мире. Ничего неожиданного: 5 декабря король саудитов Салман предостерегал Трампа по телефону от «опасного шага». Реакции в других частях мира в массе варьировались от негативных до резко негативных.

На экстренном совещании Совбеза ООН по Иерусалиму настояло восемь серьёзных игроков, включая Великобританию и Францию. Турция пригрозила разрывом дипломатических отношений со Штатами (любопытно, как удастся ей совместить такой пируэт с членством в НАТО)... О «незыблемости палестинских границ 1967 года» (включая Восточный Иерусалим) настаивает Пекин.

МИД РФ заявил, что «длительное время мы считали Восточый Иерусалим столицей Палестины». Считать никому не возбраняется: было бы только под ту «столицу» ещё и государство... Всех краше оказалась МИД ЕС Франческа Могерини, выразившая опасение, что решение администрации Трампа «может отбросить мирный процесс в тёмные времена».

Из нынешних-то, таких лучезарных!

В Вашингтоне же считают, что никакой «мирный процесс» без американского участия всё равно невозможен,

и после долгой стагнации так или иначе надлежало бы наддать ему направление. Другое дело, насколько дорогой может оказаться цена именно такого направления. В администрации Трампа убеждены, что дорогой не окажется.

Советники президента убеждены, что в «осаждённую крепость» Израиль не превратится, поскольку сегодня арабский мир поделён, как никогда. У главных ближневосточных союзников Вашингтона - саудитов и египтян - несравнимо большее беспокойство вызывает Иран, так что никаких резких антиамериканских движений они просто не в состоянии себе позволить. Иных же серьёзных игроков в регионе не просматривается. С палестинской же шпаной легко и без посторонней помощи справятся Цахал и израильские спецслужбы. Так что пусть себе бузят, сколько влезет, пока самим не надоест. Сильно выйти из рамок им не позволят.

Влиятельные американские эксперты не сомневаются, что главный автор акции - ни кто иной, как Джаред Кушнер, «первый среди равных» советников Трампа, ещё год назад добровольно взявший на себя решение ближневосточного вопроса. Сегодня продемонстрировать свой успех в решении этого вопроса для Кушнера, почти полгода томящегося «под колпаком у Мюллера», - важнее, чем когда-либо. Следствие ведь не только вскрыло связи советника и его клана с прокремлевским олигархом Абрамовичем. Под прожектор попал компромат куда более серьёзный. И позорящий Кушнера как перед чужими, так и перед своими.

Оказалось, что именно Кушнеру принадлежала инициатива увольнения шефа ФБР Джеймса Коми. Юмор же в том, что результатом этого действия стало назначение того самого Роберта Мюллера, что уже успел наделать столько хлопот окружению Трампа. И ведь расследованию до сих пор конца не видно. Так что баланс собственной пошатнувшейся репутации в узком кругу для Кушнера не менее необходим, чем пиар-акция, рассчитанная на остальной мир - как еврейский, так и нееврейский.

О дипломатической «подстраховке» Кушнер тоже позаботился. Из той же речи Трампа (по мнению многих, написанной Кушнером) следует вот что: США никоим образом не ставят под сомнение общепалестинских границ, определённых Совбезом ООН. Продолжение мирного процесса искренне приветствуют, и готовы в нём участвовать. Но Иерусалим считают израильской столицей - если уж так считает Израиль, реально существующее государство, которое имеет право на столицу. И если вдобавок Конгресс США ещё вон когда пришел к выводу о перенесении в Иерусалим американского посольства.

В кратком переводе: мы никак не против будущего палестинского государства. Будем всемерно способствовать, и прочая. Только Иерусалим получит Израиль.

По праву государственного первородства - не говоря уж об историческом.

По мнению Financial Times, ситуация вокруг команды Трампа сложилась настолько непростая, что вынудила президента ещё до начала очередного тура переговоров по ближневосточному урегулированию «сходить» своей главной картой.

Несколько в ином жанре оказался комментарий президента Чехии. На пражской конференции «Свобода и прямая демократия» известный своей непосредственностью Земан сказал буквально следующее: «Трусливый ЕС делает всё, чтобы пропалестинские террористические движения преобладали над произраильским, к которому отношусь я». И продолжил - о необходимости перенесения посольства ЧР в Иерусалим.

На первый взгляд, всё как обычно: и про глупый и зловредный Брюссель, и про любимого себя. Только на сей раз уже безо всякой консультации с «другом» Путиным. Не исключено, правда, что последний визит Земана в Россию кое-что в той хвалёной дружбе подкорректировал...

Утром нашёл записку от иерусалимской коллеги. Подтвердила спорадические, но не очень значительные столкновения палестинцев с израильской полицией. Суббота не была особо тихой ни в приграничном израильском Хевроне, ни в палестинской Рамалле. Но в самом Иерусалиме все последние дни сравнительно спокойно.

" В пятницу была на экскурсии "Мамелюки и суфии" в Старом городе. Приходим - ещё перед пятничной молитвой, идём через мусульманский квартал. Всё тихо. Много неприкаянно блуждающих съёмочных групп. Одна снимает араба, который который в что-то несёт в камеру про оккупантов. Оккупанты тут же представлены квантум сатис, мирно патрулируют. Гид рассказывает, что его знакомому с российского телевидения, оказавшемуся здесь, заказали репортаж - при одном условии, что будет "трэш" вроде воплей и кидания камнями и другими предметами в знак протеста и гнева. А не будет трэша - так и не надо репортажа.

Походили мы тут и там, потом зашли к суфиям. Поговорили. Узбеки, очень интересные люди. Остатки былой суфийской славы. Мы уж за порог, а хозяйка нам: "ой, там что-то шумно, кажется буянят, побудьте тут, вам опасно" - "Не, - говорим, - мы пойдём наперерез, и прямиком в еврейский квартал (Западный Иерусалим - И.П.)". Выходим на Виа Долороза. Тихо и пусто. Подходим к улице, по которой валят помолившиеся арабы с Храмовой горы. Много нашей военщины. Спокойно стоят. Те - идут. Ощущение неприятное. Но идут спокойно. Пересекли мы улицу, пройдя сквозь них, вошли в еврейский квартал, и - по домам. Пока вот такое самое сильное впечатление этих дней"...