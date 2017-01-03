В Германии пропал житель Латвии; родные просят о помощи

Уроженец Добеле Янис Штейнертс (1973 г.p.), который уже 7 лет живет в Германии (сейчас - в городе Олденбург), по словам родных в Латвии, пропал 16 декабря 2016 года, с того дня о нем не никаких известий. В социальных сетях тоже не появлялся: последнее посещение зафиксировано в прошлом году, 16 декабря. Родные встревожились потому, что для Яниса вот так пропадать нехарактерно: до этого почти ежедневно созванивался с близкими в Латвии.
По сведениям из посольства известно, что 29 октября Янис оформил паспорт, в котором указал местом жительства Олденбург. Планировал Рождество встретить в Ирландии у своего брата Августа, созванивался с ним 16 декабря. Но в результате билетов так и не купил, на звонки - ни обычные, ни в Skype, не отвечает.
Всех, кто общался с Янисом Штейнертом или видел его в последний месяц, просим срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.