В Германии пропал житель Латвии; родные просят о помощи

Фото: bezvests.lv

Уроженец Добеле Янис Штейнертс (1973 г.p.), который уже 7 лет живет в Германии (сейчас - в городе Олденбург), по словам родных в Латвии, пропал 16 декабря 2016 года, с того дня о нем не никаких известий. В социальных сетях тоже не появлялся: последнее посещение зафиксировано в прошлом году, 16 декабря. Родные встревожились потому, что для Яниса вот так пропадать нехарактерно: до этого почти ежедневно созванивался с близкими в Латвии.