Пожар в Ильгюциемсе унес жизнь полуторагодовалой малышки: она была дома одна

 

Фото: AP/Scanpix

 

Полуторагодовалый ребенок, погибший сегодня в результате пожара в Ильгюциемсе, находился в квартире один.

О задымлении в квартире сообщили соседи. В доме горела квартира на четвертом этаже, огонь был виден в окно. В квартире был обнаружен ребенок и передан врачам, но спасти его не удалось.

В квартире на площади 5 кв.м горели мебель и вещи.

Возможно, причиной пожара стала свеча, оставленная без присмотра.

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Как уточнила представитель Госполиции Сигита Пилдава, в пожаре погибла девочка в возрасте года и восьми месяцев. Мать, по ее собственным объяснениям, на минутку вышла из квартиры со знакомыми. Квартира, где произошла трагедия, принадлежала знакомым, и семья там постоянно не жила.

Чтобы выяснить точные обстоятельства происшествия, Госполиция завела дело по разделу Уголовного закона о преступлениях против здоровья лица.

В последние недели в результате разного рода инцидентов погибли несколько детей.

10 января жертвой пожара в частном доме стала 12-летняя девочка. 3 января в Добеле умерли от передозировки наркотиков родители девятимесячного младенца, а сам он умер от голода. В семье было еще трое детей.

Вчера в 7.30 поступил вызов на ул. Лиепу в Яунелгаве, где горела автомашина. В этом пожаре пострадал мужчина примерно 50 лет.

Вчера в Латвии потушено 17 пожаров, в которых погиб один человек и пострадал еще один, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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