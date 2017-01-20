Благодаря очевидцу, полиция спасла провалившуюся под лед женщину

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

18 января около 13 часов дня сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов на канал Югла.

Свидетель сообщил, что по льду ходит женщина и выразил опасения, что она может провалиться. Через несколько минут на место прибыл экипаж, но к тому моменту женщина уже находилась в воде. Действовать нужно было быстро, поэтому полицейские не стали ждать, когда приедут специально обученные спасатели и решили воспользоваться тросом, который уже приготовил для спасения свидетель происшествия.

Через некоторое время полицейским удалось вытащить провалившуюся под лед женщину. Пострадавшую отвели в патрульную машину, чтобы дать ей согреться. А чтобы женщина быстрее оказалась в руках медиков, полицейские решили выехать навстречу скорой.

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Рижская муниципальная полиция выражает благодарность свидетелю и своим сотрудникам.

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