В Латвии задержана банда, которая три года держала в рабстве 16 бездомных

Сотрудники Госполиции задержали в Елгавском крае семерых человек, которые подозреваются в похищении, торговле людьми, вымогательстве и удержании людей в заточении. Об этом на пресс-брифинге заявил начальник Земгальского регионального управления полиции Юрис Стальгевицс.

«С такими вещами я сталкиваюсь впервые» - говорит Стальгевицс.

Он рассказал, что в начале июня 2016 года было получено заявление о вымогательстве денег, после чего были задержаны три персоны, один из которых оказался организатором банды.

В ходе криминального процесса у задержанных были изьяты 29 паспортов, 14 кредитных карт, инвалидные удостоверения, а также оружие.

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В ходе расследования было установлено, что житель Елгавского края 1958 года рождения организовал группу, в которую входили три женщины и четверо мужчин. Банда занималась продажей алкоголя, контрабандных сигарет, вымогательствами, а также удерживала в заточении людей.

Фото: Valsts policija

Они поставляли людям нелегальный табак и алкоголь; те, у кого был низкий доход или проблемы с наркотиками, сначала расплачивались за услуги, но позже становились должниками.

«Люди не могли найти денег, тогда организатр забирал паспорта, кредитные карточки и каждый месяц снимал с них деньги» - рассказал Стальгевицс.

Фото: Valsts policija

Если человек отказывался давать деньги, высказывал претензии, к нему применялась физическая сила. Стариков лишали свободы и содержали в двух домах, где регулярно избивали кастетами и палками, кормили некачественными продуктами и физически эксплуатировали. Четверо потерпевших были фактическими рабами. «Заложникам» было сказано, что обращаться в полицию бессмысленно, к тому же, у большинства не было родственников, и близких.

Группа работала практически три года и, возможно,присвоели более более чем 30 000 евро. Уголовное дело заведено по отношению к семи людям, а два человека заключены под стражу.

Фото: Valsts policija

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