Обвиняемый в участии в сирийском конфликте латвиец отрицает свою вину

Обвиняемый в участии в вооруженном конфликте в Сирии Мартиньш Гринбергс не признает своей вины, сообщили в суде Видземского предместья Риги, который сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела молодого человека.

Сегодня суд допросил по делу одного свидетеля. Слушания продолжатся 21 февраля.

Также суд постановил оставить Гринбергса под арестом.

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Прокуратура предъявила Гринбергсу обвинение по двум статьям Уголовного закона - о незаконном участии в вооруженном конфликте и участии в преступлениях преступной организации против человечества и мира, государства или участии в военных преступлениях. Подсудимому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее прокуратура подтвердила, что латвиец участвовал в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ.

Обвиняемый уже ранее отрицал активное участие в боевых действиях, однако прокуратура предъявила ему более серьезные обвинения, чем просила Полиция безопасности (ПБ).

Адвокат обвиняемого Райтис Мединьш ранее заявил, что, находясь в Сирии, Гринбергс не участвовал в вооруженных столкновениях ни с воюющими сторонами, ни с гражданским населением. «Кроме того, уже

вскоре после прибытия в Сирию и осознав истинное положение дел, мой клиент интенсивно искал возможности прекратить свою деятельность в составе одной из воюющих сторон и выбраться из Сирии,

что ему в начале 2015 года и удалось. После прибытия в Турцию по его инициативе была установлена связь с посольством Латвии и правоохранительными органами и указано его местонахождение», - пояснил адвокат.

Это первый в Латвии процесс против лица, которое обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии.

Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре этого года приняли решение о его депортации. Под конвоем ПБ молодой человек был доставлен в Латвию и задержан.

В настоящее время ПБ занимается расследованием трех уголовных дел о возможном противозаконном участии жителей Латвии в вооруженном конфликте в Сирии. Обвиняемый молодой человек является единственным, кого ПБ удалось задержать.

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