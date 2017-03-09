Изнасилование в сети: одного из авторов шокирующего видео оштрафовали на 200 евро

Рижский районный суд за публикацию в интернете видео с возможным изнасилованием, приговорил 23-летнего молодого человека к административному штрафу в размере 200 евро.

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Уже известно, что суд недавно заключил под стражу двух молодых людей, которые в интернете опубликовали видео и фотографии с возможным изнасилованием девушки. Позже полиция задержала 1994 и 1996 года рождения мужчин. Ни один из них ранее не был судим.

Представительница Государственной полиции Гита Гжибовска подтвердила, что одного из двух парней суд оштрафовал на 200 евро, за распространение данных материалов в интернет среде.

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Полное решение по данному дело будет известно 10 марта.

Ранее русский TVNET уже сообщал, что в начале февраля этого года, в Instagram появились шокирующие фото и видео: двое парней насилуют девушку. Об этом сообщила одна из пользователей социальной сети, которая проявила бдительность и скопировала факт возможного изнасилования.

По делу был начат уголовный процесс за сексуальное изнасилование, совершенное в группе. За это может грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет, либо пожизненный срок.

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