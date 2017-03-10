Дело пропавшей Евы: свидетель дал важные показания

 

Фото: 15min.lt

Не только в Литве, но и в Латвии внимательно следят за поиском 26-летней Евы, которая пропала вечером 5 марта по пути из Плунге в Вильнюс.

Поиски пока ни к чему не привели, однако обнародовано несколько версий случившегося: похищение, продуманный побег самой девушки, не исключается, что, возможно, Ева везла что-то ценное.

Литовский портал 15min.lt сегодня сообщил, что в редакцию обратился мужчина, который может стать важным свидетелем по этому делу. Он расказал, что в конце февраля ехал по этой же, что и Ева, дороге и его авто

пытались остановить странные мужчины в одежде, напоминающей полицейскую форму. Они перемещались на белой машине «Toyota» или «Kia».

Реклама

Как уже писал Русский TVNET, 26-летняя жительница Литвы Ева Страздаускайте 1991 года рождения пропала без вести 5 марта, в 21.00 в Литве. Известно, что в этот день молодая женщина на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 выехала из Плунге в Вильнюс. После того как Ева проехала Каунас, связь с ней прервалась, ее телефон выключен.

Фото: bezvests.lv

6 марта литовские полицейские обнаружили автомобиль, но самой Евы в нем не было.

Позже ее мобильный телефон iPhone 7 случайно нашел прохожий. Он рассказал «15min.lt», что заметил мобильник по дороге на работу, тот лежал на дороге. Сначала мужчина решил, что он разбит проезжающими автомобилями, однако на удивление телефон оказался целым.

Мужчина включил телефон, который показал наличие SIM-карты оператора «Telia».

Полиция подтвердила, что телефон принадлежит пропавшей Еве. Недалеко от места обнаружения находки была найдена и сумочка девушки.

Семья пропавшей обещает вознаграждение в 10 000 евро за информацию о местонахождении девушки.

Еще по этой теме
Таинственная пропажа девушки в Литве: найден ее мобильник

Таинственная пропажа девушки в Литве: найден ее мобильник

По дороге в Вильнюс пропала 26-летняя девушка; объявлено вознаграждение 10 тыс евро

По дороге в Вильнюс пропала 26-летняя девушка; объявлено вознаграждение 10 тыс евро


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Стивен Сигал отказался жить в России Showbiz

Стивен Сигал отказался жить в России

Анна Калашникова получила в подарок авто за 320 тысяч евро Showbiz

Анна Калашникова получила в подарок авто за 320 тысяч евро

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости Showbiz

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Ученые призвали перестать чистить овощи Wo&Men

Ученые призвали перестать чистить овощи

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом Hi-Tech

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 