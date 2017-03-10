Дело пропавшей Евы: свидетель дал важные показания

Не только в Литве, но и в Латвии внимательно следят за поиском 26-летней Евы, которая пропала вечером 5 марта по пути из Плунге в Вильнюс.

Поиски пока ни к чему не привели, однако обнародовано несколько версий случившегося: похищение, продуманный побег самой девушки, не исключается, что, возможно, Ева везла что-то ценное.

Литовский портал 15min.lt сегодня сообщил, что в редакцию обратился мужчина, который может стать важным свидетелем по этому делу. Он расказал, что в конце февраля ехал по этой же, что и Ева, дороге и его авто

пытались остановить странные мужчины в одежде, напоминающей полицейскую форму. Они перемещались на белой машине «Toyota» или «Kia».

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Как уже писал Русский TVNET, 26-летняя жительница Литвы Ева Страздаускайте 1991 года рождения пропала без вести 5 марта, в 21.00 в Литве. Известно, что в этот день молодая женщина на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 выехала из Плунге в Вильнюс. После того как Ева проехала Каунас, связь с ней прервалась, ее телефон выключен.

Фото: bezvests.lv

6 марта литовские полицейские обнаружили автомобиль, но самой Евы в нем не было.

Позже ее мобильный телефон iPhone 7 случайно нашел прохожий. Он рассказал «15min.lt», что заметил мобильник по дороге на работу, тот лежал на дороге. Сначала мужчина решил, что он разбит проезжающими автомобилями, однако на удивление телефон оказался целым.

Мужчина включил телефон, который показал наличие SIM-карты оператора «Telia».

Полиция подтвердила, что телефон принадлежит пропавшей Еве. Недалеко от места обнаружения находки была найдена и сумочка девушки.

Семья пропавшей обещает вознаграждение в 10 000 евро за информацию о местонахождении девушки.

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