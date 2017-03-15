Кенгарагс: мальчик в синяках и с порезами на руках разгуливал один вечером

 

Фото: PantherMedia/Scanpix

Бдительные жители Кенгарагса вчера заметили, что после 22.00 часов без взрослых на улице гуляет 9-летний мальчик. Тут же на место выехал экипаж полиции.

Действительно, информация жителей подтвердилась. Третьеклассник один в столь поздний час находился на улице. К тому же полицейские заметили, что тело ребенка украшают многочисленные синяки и порезы. Ребенку была вызвана бригада Скорой неотложной помощи, которая доставила мальчика в медучреждение.

Со слов мальчика полицейские выяснили, что ребенок живет неподалеку вместе с 2-летним братишкой и папой. Экипаж проехал по указанному адресу и выяснил, что дети живут в антисанитарных условиях. На теле малыша тоже были замечены синяки. Мать детей дома отсутствовала.

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Полиция допускет мысль, что отец избивает своих детей и задержала мужчину, поместив его в изолятор.

Если будет установлена его вина, то мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, или временное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.


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