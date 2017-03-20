Генерал полиции Маркитанс признал, что превысил скорость

Гунтар Маркитанс
 

Гунтар Маркитанс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Глава управления полиции Рижского региона генерал Гунтар Маркитанс признал, что превысил разрешенную скорость движения, однако, по его словам, это никак не связано с его решением уйти на пенсию.

Маркитанс пояснил, что достаточно долго проработал в системе полиции, поэтому и решил уйти в отставку по выслуге лет, а появление в СМИ информации о превышении скорости - обычное совпадение.

«Я признаю нарушение и готов уплатить штраф»,

- сказал он агентству ЛЕТА.

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Как уже писал Русский TVNET, Маркитанс с четверга, 23 марта, отправится на пенсию.

Ответственные ведомства возбудили несколько проверок связанных со случаем, когда начальник полиции Рижского региона Гунтарс Маркитанс не был оштрафован за превышение скорости, поскольку, по его словам, таким образом хотел проверить своих подчиненных.

По данным передачи, он находился за рулем служебного автомобиля «Ford Mondeo»,в момент когда был остановлен за превышение скорости. Задержанный сотрудник полиции пояснил, что хотел лишь проверить работу своих коллег. Место событий он покинул безнаказонным, хотя неофициально было известно, что скорость его должностного автомобиля была более 130 км/ч.

Маркитанс служил в полиции почти 40 лет.


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