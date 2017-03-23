Видео: В Риге задержана разыскиваемая наркоманка

Во второй половине дня 22 марта к сотрудникам Рижской муниципальной полиции во время патрулирования подошла женщина, которая указала на нетрезвую молодую девушку, уснувшую возле продуктового магазина.

Молодая девушка не могла ответить на вопросы полицейских и ее внешний вид говорил о сильном наркотическом опьянении, к тому же она тяжло дышала.

На место вызвали Службу неотложной медицинской помощи, сотрудникам которой девушка сообщила, что полчаса назад укололась героином. Но госпитализация не потребовалась.

Реклама

Facebook

Во время проверки личных данных выяснилось, что девушка объявлена в розыск

. В ходе осмотра личных вещей полицейские нашли использованный шприц, жгут и пакетик с порошком неизвестного происхождения.

22-летняя девушка доставлена в Госполицию.

Еще по этой теме