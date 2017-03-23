Видео: В Риге задержана разыскиваемая наркоманка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Во второй половине дня 22 марта к сотрудникам Рижской муниципальной полиции во время патрулирования подошла женщина, которая указала на нетрезвую молодую девушку, уснувшую возле продуктового магазина.

Молодая девушка не могла ответить на вопросы полицейских и ее внешний вид говорил о сильном наркотическом опьянении, к тому же она тяжло дышала.

На место вызвали Службу неотложной медицинской помощи, сотрудникам которой девушка сообщила, что полчаса назад укололась героином. Но госпитализация не потребовалась.

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Во время проверки личных данных выяснилось, что девушка объявлена в розыск

. В ходе осмотра личных вещей полицейские нашли использованный шприц, жгут и пакетик с порошком неизвестного происхождения.

22-летняя девушка доставлена в Госполицию.

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