Контрабандист из Агенскалнса удивил полицию: сигареты вывозили на 4 машинах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Valsts ieņēmumu dienests

Полиция отправилась в одну из квартир Агенскалнса, чтобы проверить поступивший сигнал о том, что, возможно, какой-то мужчина хранит и продает у себя дома нелегальные сигареты. То, что увидели полицейские, прибыв на место - трудно описать.

Чтобы помощь хозяину квартиры освободить жилое помещение от 394 060 контрабандных сигарет, полиции Земгальского участка пришлось задействовать 4 машины.

Во всех углах квартиры, полках, шкафах хранились сигареты различных марок - «Winston», «Kiss», «Bayron» и другие. На некоторых пачках были российские, белорусские и чешские акцизные марки, а на других и вовсе не было акцизных марок.

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Известно, что мужчина 1963 года рождения ранее не попадал в поле зрения полиции, ни по уголовным, ни по административным делам. Нелегальный товар мужчина продавал своим знакомым.

По данному факту будет начат криминальный процесс. Общая стоимость изъятых сигарет составляет от 50 000 до 60 000 тысяч евро.

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