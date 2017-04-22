Трагическая пятница: погибли два человека, 11 пострадали

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Jan-Erik Finnberg

За минувшие сутки в авариях погибли два человека, 11 пострадали, свидетельствует оперативная информация Госполиции. Обе трагические аварии произошли в Видземском регионе практически одновременно – около 22 часов вечера.

Примерно в 21.50 в Наукшенском крае на автотрассе Руйена-граница Эстонии,по предварительной информации водитель не справился с управлением автомобиля «Audi». Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Обстоятельства случившегося полиция расследует.

Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша, в этой аварии погиб 34-летний мужчина, а находившаяся в машине 28-летняя женщина доставлена в больницу с травмами головы и ног.

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В Гулбенском крае на трассе Резекне-Гулбене около 21.55 автомашина «Audi» столкнулась с мопедом, на котором ехали двое мужчин.

По информации СНМП, в этом дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб 55-летний мужчина, а 14-летний мальчик с тяжелой политравмой доставлен в медицинское учреждение. Полиция еще выясняет точные причины аварии.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 66 ДТП, в которых погибли два человека и 11 пострадали.


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