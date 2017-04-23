В Кенгарагсе открытым пламенем горит ангар (фото)

В воскресенье в рижском микрорайоне Кенгарагс произошел пожар повышенной опасности - сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.
Пожарные получили вызов с улицы Аустувес в 16:05. Прибывшие на место событий спасатели обнаружили, что открытым пламенем горит ангар, существует опасность распространения пламени.
Из-за пожара в районе Кенгарагса возникло сильное задымление.
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@ugunsdzeseji kas deg Ķengaragā?— Dagnija Strīķe (@dagliina) 23 апреля 2017 г.