В Кенгарагсе открытым пламенем горит ангар (фото)

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: LETA

В воскресенье в рижском микрорайоне Кенгарагс произошел пожар повышенной опасности - сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

Пожарные получили вызов с улицы Аустувес в 16:05. Прибывшие на место событий спасатели обнаружили, что открытым пламенем горит ангар, существует опасность распространения пламени.

Из-за пожара в районе Кенгарагса возникло сильное задымление.

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Ķengaragā šašļiki gatavojas... cerams ka bez starpgadījumiem!

Публикация от Vilnis Husko (@vhusko)

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