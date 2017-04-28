Видео: спасение беременной кошки, брошенной умирать от голода в рижской квартире

 

Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

21 апреля в дежурную часть Рижской муниципальной полиции обратился встревоженный мужчина, который рассказал, что в одной из квартир в его доме уже более суток жалобно мяукает кошка.

Полицейские отправились по указанному адресу – за дверью раздавалась отчаянное мяуканье. На звонки никто не реагировал.

Опрошенные соседи рассказали, что в этой квартире живет семья с двумя детьми и кошкой, предположительно беременной. В последний месяц жильцов никто не видел, никаких звуков, кроме жалобного мяуканья не было слышно.

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Вскоре прибыл владелец квартиры, который рассказал, что сдавал жилье одной семье. Несколько дней назад он пытался дозвониться до арендаторов, но безрезультатно. Мужчина взломал замок, чтобы убедится, что с кошкой все в порядке.

В квартире, под диваном, сидела черная кошка. У нее не было ни воды, ни еды, а лоток был настолько переполнен, что кошка стала использовать в качестве туалета вещи, оставленные ее хозяевами. То, что животное давно не питалось, подтвердилось,

когда полицейский нашел пакетик сухого корма и насыпал немного в миску – кошка буквально проглотила еду.

Видео

Хозяин квартиры был поражен состоянием жилья и сказал, что заботу о кошке взять на себя не может.

С учетом информации о возможной беременности кошки, полицейские приняли решение отвезти ее в клинику «Dr. Beinerts».

Известно, что медицинская помощь кошке не потребовалась, в тот же день ее доставили в приют «Улубеле», работники которого сообщили, что ее хозяева не дали о себе знать.


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