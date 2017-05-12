В Межциемсе мужчина отметил день рождения пьяной ездой

Ночью 12 мая сотрудники Видземского управления Рижской полиции самоуправления во время патрулирования Межциемса заметили автомобиль Citroen, который передвигался по дороге с включенным аварийным сигналом.

Полицейские остановили автомобиль и в ходе проверки личных данных почувствовали, что от водителя пахнет алкоголем. На место ЧП были вызваны сотрудники Государственной полиции, чтобы проверить мужчину на алкоголь.

Водитель сел за руль с 2,17 промилле в крови. А проверка документов показала, что накануне у мужчины был день рождения.

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Возможно, что именно необдуманное празднование и привело к неприятностям. Начат уголовный процесс.