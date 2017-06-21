В Олайне трехлетний мальчик выпил заменитель героина. Родители вызвали медиков и сбежали

20 июня в больницу в тяжелом состоянии был доставлен трехлетний мальчик, выпивший метадон. Согласно информации полиции, родители ребенка употребляли этот медикамент, чтобы лечиться от наркозависимости, и оставили его в доступном для ребенка месте. Родители малыша задержаны, начат уголовный процесс.

Так, 20 июня в 16:03 Госполиция получила информацию от Службы неотложной помощи о том, что в одной из квартир Олайне был констатирован трехлетний ребенок, возможно, отравившийся метадоном. Медиков на место происшествия вызвали родители мальчика.

Ребенок был доставлен в больницу, а стражи порядка отправились искать родителей, которые после вызова медиков покинули жилье.

В 23:30 в Олайне была задержана женщина 1988 года рождения - мать ребенка. В свою очередь через два с половиной часов в том же городе был задержан и отец 1990 года рождения.

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Согласно информации, имеющейся в распоряжении полиции, задержанные лечились от наркотической зависимости, поэтому им была назначена метадоновая программа. Чтобы снизить тягу к наркотикам, им для домашнего употребления прописали этот сильный медикамент. По первоначальной информации, родители оставили в доступном месте стакан с остатками методона. Ребенок остался в комнате один, нашел стакан и выпил содержимое. Родители, находившиеся в другой комнате, услышали позывы рвоты малыша. Они зашли в комнату, увидели, что ребенок посинел и вызвали медиков.

Ранее и отец и мать уже были судимы за кражи и употребление наркотиков.

В этой семье растет еще один ребенок - трехмесячный младенец. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, сиротский суд доставил его в детдом.

Начат уголовный процесс. Теперь родителям грозит лишение свободы на срок до двух лет или с кратковременным лишением свободы, или с принудительными работами, или с денежным штрафом.

Обе задержанные персоны находятся в изоляторе.

Пострадавший мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице, врачи борются за его жизнь.

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