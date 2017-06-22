Из музея Райниса в Юрмале украдено несколько экспонатов

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

Из музея-дачи Райниса и Аспазии на ул. Яня Плиекшана в Юрмале вчера было украдено несколько экспонатов - чернильница, ручка для пера и пишущая машинка - стоимостью примерно 14 тыс. евро, сообщили агентству ЛETA в Госполиции.

В среду примерно в 17.20 полиция получила от сотрудниц музея информацию о том, из музея похищены когда-то принадлежавшие Райнису предметы - чернильница, ручка для пера и пишущая машинка. Кража могла быть совершена в период с 17.00 до 17.10.

Начат уголовный процесс.

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Фото: Valsts policija

Камеры видеонаблюдения зафиксировали юношу, который положил музейные экспонаты в сумку и ушел.

Фото: Valsts policija

Госполиция просит всех, кто знает этого юношу или видел украденные вещи, сообщить по тел. 67 075 154, 67 075 111, 110 или в ближайший полицейский участок.


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