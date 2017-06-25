Пьяный и усталый: Медики спасли на улице 12-летнего мальчика

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Вчера медики в Земгале оказывали помощь пьяному 12-летнему мальчику, которого нашли спящем на улице. Об этом сообщила представитель Неотложной медицинской помощи Инга Витола.

Витола сообщила, что мальчик крепко спал и медикам пришлось постараться, чтобы разбудить его. А в Видземе помощь врачей понадобилась 15-летнему подростку, который находился в сильном алкогольном опьянении и его тоже не могли разбудить.

За прошедшие сутки «скорая» полчила 1227 вызовов, 303 из них были связаны с различными травмами.

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