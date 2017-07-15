Рост цен на алкоголь: полиция уже наготове и бдит

Правительство Латвии одобрило поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие повышение ставок акциза на топливо, сигареты и алкоголь. Такое решение у жителей и полиции вызывает опасение, что контрабанда этих товаров и нелегальное производство алкогольных напитков особенно в приграничье, увеличится, сообщает Латгальская студия Латвийского радио.

Как утверждают местные хранители правопорядка и сами жители Латгалии, в последние годы и «точек» стало меньше и контрабанда из России сократилась. Теперь, учитывая планы правительства повысить акциз на вино (18%), на пиво (24%) и на все остальные алкогольные напитки (15%), опрошенные на улицах Карсавы и Лудзы жители опасаются:

контрабандисты, самогонщики и владельцы так называемых «точек» активизируются.

Начальник Лудзенского участка полиции Оскар Точеловский отмечает, что в последние годы производство и реализация нелегального алкоголя, в том числе самогона на территории участка, значительно уменьшилось. Это заслуга и полиции и местных жителей, которые активно участвуют в борьбе с «точками».

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«Если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была, допустим, пять лет назад, то в 2014 году работники криминальной полиции Лудзенского участка изъяли более 8 тонн нелегального алкоголя. В 2015 году это количество уже уменьшилось и составляло 5 тонн 800 литров. В прошлом году уже было изъято нами 2 тонны 276 литров», — рассказывает шеф местной полиции.

Точеловский отмечает — как показывает практика, реакция народа на повышение цен на курево, топливо и алкоголь предсказуема.

«Свою роль это, конечно, сыграет. Потому, что на данный момент за поллитра самогона просят на точке 2,50 – 3 евро. Конечно, если легальный алкоголь подорожает, то спрос на нелегальный возрастет. Люди ищут где дешевле, к тому же на этих «точках» продают не только по поллитра, бывает по 100 грамм продают, бывает дают в долг, бывает производят бартер — обменивают на вещи. Поэтому полиции придется быть еще более активной», — говорит Точеловский.

Как отмечают в полиции, на территории Латгалии сократилось количество еще несколько лет назад популярных самогонных заводов, где производились тонны самогона, который потом для продажи развозился по «точкам».

За последние два года полицией Латгалии установлено более 170 преступных деяний, связанных с производством и перевозкой нелегального алкоголя. Также почти в четыре раза уменьшилось число изъятых контрабандных сигарет, и в почти 2,5 раза — контрабандного горючего.

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