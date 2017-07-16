Драка в центре Риги: На британского солдата завели дело

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту нанесения телесных повреждений британским военнослужащим жителю Латвии в рижском McDonald`s, которое произошло в ноября 2016 года. Процесс признания иностранца подозреваемым займет несколько месяцев.

Как сообщила LETA представитель пресс-службы Госполиции Саманта Чапковска, все это время проводилось административное расследование, но, изучив обстоятельство произошедшего, было принято решение начать уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное нанесение легких телесных повреждений.

Однако

никакого статуса по отношению к солдату НАТО еще не применен, так он сразу же покинул территорию Латвии и не был допрошен.

Это необходимо сделать, так как лицо, у которого нет никакого статуса в ходе уголовного процесса, имеет право потребовать у латвийского государство оплаты дорожных расходов.

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Чтобы сэкономить средства Госполиции, вместе с прокуратурой рассматривается возможность присвоить британцу статус подозреваемого, информировав его об этом по почте, заодно разъяснив ему также его права и обязанности. В таком случае приехать в Латвию по повестке он обязан за свои средства.

Напомним, что конфликт между двумя мужчинам возник в центре Риги. Прибыв на место происшествия, сотрудники Госполиции констатировали, что британский военный нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту — 22-летнему Акселсу Айзкалнсу, работающему в одной из юридических фирм неподалеку от McDonald's на улице Калькю.

Вскоре после инцидента британская газета The Telegraph назвала произошедшее попыткой России устроить провокацию с целью дискредитировать находящихся в Латвии британских военнослужащих.

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