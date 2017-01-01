Витамины по почте: Мать и дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу

После того, как 39-летняя женщина и ее 18-летняя дочь приняли, как они думали, полезные витамины, у обоих начались галлюцинации и ухудшилось общее самочувствие. Женщин госпитализировали в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу.

Мать и дочь поместили в отделение Токсикологии, где выяснили откуда у пациенток повились странные витамины.

Оказалось, что витамины женщина заказала по рекламе, которую нашла у себя в почтовом ящике.

Пострадавшая хотела купить магний. Женщина оплатила заказ и по почте получила пакетик с таблеткаи, на которых было обозначение Mg (символ магния).

После того, как мать и дочь выпили по одной таблетке, их самочувствие ухудшилось.

Первой неладное почувствовала дочка. У девушки было состояние, словно, она выпила алкоголь, расширились зрачки, ощущения были очень странные. Потом на саочувствие начала жаловаться мама.

Брат, который находился дома, вызвал скорую помощь и помог пострадавшим родственницам собраться в больницу.

В больнице выяснили, что женщины вместо магния приняли экстази.

После оказания помощи, на следующий день их выписали из больницы.

Медики предупреждают об опасности при покупке медикаментов у неизвестных производителей и продавцов.