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На стройплощадке в Риге погиб рабочий

rus.db.lv
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

На стройплощадке здания на ул. Ранькя дамбис, 34 в Риге 4 октября произошел несчастный случай - с высоты сорвался рабочий. Несмотря на усилия оперативно прибывших медиков, спасти мужчину не удалось.

Здание строит компания Velve, а погибший был работником предприятия-субподрядчика.

Обстоятельства происшествия выясняются, все ответственные службы о нем извещены. Первоначальная информация свидетельствует о том, что работник не соблюдал все правила безопасности.

Руководство компании проинформировало семью погибшего, которой будет оказана вся необходимая поддержка. Руководство и работники Velve также выразили искренние соболезнования близким мужчины.

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