В Курземе упал вертолет, один человек погиб

Сегодня в Грамздской волости Приекульского края во время ралли «Лиепая» упал гражданский вертолет, один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщил агентству ЛETA представитель «RA Events» Янис Унбедахтс, вертолет упал недалеко от финиша 11-го скоростного участка ралли, поэтому он закрыт.

На месте происшествия работают спасатели и бригады медиков.

Представитель Госполиции Илзе Юревица сообщила агентству ЛETA,что полиция получила вызов на место происшествия в 13.25. По первоначальной информации полиции, в происшествии пострадали четыре человека.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце сообщила агентству ЛETA, что спасатели выехали на место происшествия в 13.14. На месте происшествия они извлекли из упавшего вертолета четырех человек и передали их медикам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Пресс-секретарь СНМП Илзе Букша сообщила, что один из находившихся в вертолете четырех человек погиб. Еще один получил травмы, двое ранены и находятся без сознания.

Как сообщила радиостанция «Kurzemes radio», несчастье произошло при взлете вертолета.