Кому чаще всего помогает латвийская «Скорая»

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) чаще всего оказывает помощь подросткам в случаях разного рода переломов, отравления алкоголем и наркотиками, укусов животных, сообщила сегодня на пресс-конференции о конкурсе «Будь смел, но не самоуверен» заместитель директор СНМП Мара Дириня.

За девять месяцев этого года СНМП оказала помощь более чем 5000 детей, пострадавших в несчастных случаях и получивших травмы.

Причем травматизм у детей в возрасте от семи до 17 лет, особенно мальчиков, растет, отметила Дириня.

Зачастую дети получают травмы в ситуациях, которых можно избежать, например, находясь на территориях заброшенных зданий, прыгая с высоко раскачавшихся качелей, нарушая правила дорожного движения - переходя дорогу в неположенном месте, не пользуясь защитными средствами при езде на велосипеде.

Необходимо с раннего возраста научить детей вызывать оперативные службы, знать номера телефонов, по которым надо звонить в случае необходимости, правильно оказывать первую помощь, подчеркнула Дириня.

Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Интар Зитанс сообщил, что в прошлом году в пожарах погибли четыре ребенка, в этом году - два. 43 ребенка - вдвое больше, чем в прошлом году - при пожарах пострадали.

Он подчеркнул, что нередко дети страдают из-за незнания и лихачества, и призвал родителей обсуждать с детьми вопросы безопасности.

Заместитель начальника Государственной полиции Артис Велшс отметил, что ситуация с пострадавшими в результате преступлений детьми пока не улучшается. В прошлом году в результате различных преступных деяний пострадали 270 детей, половина из них - не старше 14 лет.

Задача родителей - рассказывать детям о различных рисках, с которыми они могут столкнуться, отметил он.

Госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов выразил надежду на то, что название конкурса - «Будь смел, но не самуверен» со временем перерастет в девиз «Быть уверенным - это стильно»