Студент из России без брюк и обуви «оттягивался» на улицах Вецриги

Этой ночью около 4:00 рижские полицейские получили информацию о том, что по улицам Старого города разгуливает некий нетрезвый молодой мужчина, на котором из одежды были лишь рубашка и нижнее белье.

На место выехал экипаж. По базе данных было определено, что 20-летний молодой человек — гражданин Российской Федерации.

Во время беседы с полицией парень пояснил, что он учится в Латвии, является студентом 1-го курса. Перед «прогулкой» по Вецриге состоялось посвящение в студенты в пиратском стиле.

Парня задержали и доставили в дежурную часть, где была проведена проверка на алкоголь. Его в крови оказалось 2,10 промилле. Был составлен протокол об административном нарушении за пребывание в таком состоянии алкогольного опьянения, которое задевает честь человека. Штраф — 70 евро.

Учитывая, что парень был без обуви, куртки и брюк, после оформления всех бумаг полицейские доставили его в общежитие, где он уже своими силами добрался до комнаты.