Антисанитария: В таких услових производили продукцию из мяса свиней, овец и дичи

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) в сотрудничестве с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции пресекла деятельность двух нелегальных предприятий, которые производили продукцию из мяса свиней, овец и дичи в антисанитарных условиях.

Один из нелегальных цехов мясопереработки находился прямо в центре Цесиса, в подвале одного из зданий, второй - в помещениях заброшенной бойни в Цесисском крае.

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В обоих случаях помимо того, что предприятия не зарегистрированы в ПВС, то есть не прошли необходимых проверок, были вскрыты грубые нарушения требований гигиены -

в помещениях было грязно, разделочные столы были покрыты остатками мяса и жиром, готовая продукция стояла на полу,

помещения не были пригодны для производства с точки зрения безопасности продуктов и гигиены.

Деятельность обоих незаконных предприятий прекращена, а произведенная продукция - более 1 200 банок консервов и сырье - изъята из оборота. ПВС завела на нелегальные предприятия дела об административном правонарушении, в рамках которых будет принято решение о санкциях.