В Рижском регионе за убийство гражданской жены задержан мужчина

Госполиция в Рижском регионе задержала ранее не судимого мужчину за убийство гражданской жены. По данным полиции, женщина и ранее страдала от насилия со стороны своего сожителя, но в правоохранительные органы не обращалась.
3 декабря полиция получила информацию о том, что в квартире предположительно находится труп женщины. По месту происшествия было обнаружено ее тело со следами побоев. Рядом лежал пьяным ее гражданский муж 1979 г. рожд.
Полиция выяснила, что накануне супруги конфликтовали, и мужчина избил женщину.
Суд дал санкцию на арест подозреваемого.