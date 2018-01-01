В Царникавском крае сгорела отреставрированная деревянная церковь

В ночь на воскресенье в Сигули Царникавского края сгорела находившаяся на реконструкции деревянная церковь, сообщили агентству ЛЕТА в Адажской евангелическо-лютеранской общине.

Пострадавших в пожаре нет, его обстоятельства расследуют компетентные органы.

В общине рассказали, что церковь планировалось открыть для богослужений в 2018 году, а в этом году собирались пожертвования на четвертый этап ее реконструкции, которая финансировалась также из фондов ЕС. На начало декабря работы были почти завершены.

Как ранее сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), вызов на пожар поступил в 5.22. Крыша здания горела открытым пламенем. Во время ликвидации пожара обрушилась башенка церкви и стена около нее.

Пожар удалось локализовать в 7.46. Был объявлен пожар повышенной опасности, на тушении работали 13 пожарных и три автоцистерны.

Лютеранская церковь в Сигули, построенная в 1729 году, является единственной сохранившейся на Видземском побережье деревянной церковью.