Наводнение в Екабпилсе: эвакуированы три человека и две кошки

В воскресенье в Екабпилсском крае с затопленной территории были эвакуированы три человека и две кошки, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Люди и животные были эвакуированы на лодке из двух домов в Абельской волости.
Вчера на территории Екабпилсского края Даугава начала затапливать расположенные по берегам реки дачи, но к сегодняшнему утру уровень воды в реке упал.
Как сообщил представитель службы гражданской обороны Екабпилсского самоуправления Андрис Штолцерис, за ночь уровень воды возле Екабпилса упал более чем на полметра, она ушла с затопленных территорий, поэтому эвакуированные из Абельской волости люди могут вернуться в свои дома.
В воскресенье вечером уровень воды в Екабпилсе составлял 6,7 метра над нулевой точкой станции наблюдений, а к пяти часам утра вода упала до отметки 6,19 метра.
По словам Штолцериса, дальнейшее развитие событий прогнозировать сложно, ответственные службы ведут постоянное наблюдение за ситуацией на реке.