Просят выдвинуть обвинение Колеговой за ложные сведения в декларации чиновника

Налогово-таможенное управление Службы госдоходов (СГД) сегодня направило прокуратуре для уголовного преследования уголовное дело руководителя Государственной службы окружающей среды Инги Колеговой о предоставлении недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица, сообщила агентству ЛETA представитель СГД Алена Зандере.

За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев, принудительных работ или денежного штрафа.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Айга Эйдука сообщила агентству ЛЕТА, что материалы уголовного процесса сегодня получены прокуратурой по расследованию финансовых и экономических преступлений.

В уголовном процессе фигурирует еще один человек.

Как заявил агентству ЛЕТА министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс, министерству в данный момент доступна только информация из СМИ, что не является достаточным основанием для выводов, и ни СГД, ни прокуратура не предоставили информации о ситуации. Чтобы принять какое-либо решение, необходимо рассмотреть обстоятельства дела по существу, получив больше сведений от прокуратуры.

Представитель министра Санта Валюма заявила, что пока министерство за дополнительной информацией в прокуратуру обращаться не будет, но, если будут получены решения ответственных органов, рассмотрит их и решит вопрос о дальнейших действиях.

С Колеговой агентству ЛЕТА связаться пока не удалось.

Как сообщалось, Управление финансовой полиции СГД начало ведомственную проверку декларации о доходах государственного должностного лица гендиректора Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Инги Колеговой в связи с обнаруженными в ней недочетами и возможными преступными деяниями.

По данным «Firmas»,

Колегова является владелицей 50% долей капитала предприятия «Pallogs» и в прошлом году получила дивиденды на 320 000 евро. По словам самой Колеговой, она подарила эти дивиденды брату.

В прессе Колегова заявляла, что владеет «Pallogs» только формально, а выгодоприобретателем является ее брат. В годовом отчете предприятия эта сделка не указана, что вызывает подозрения в использовании средств на зарплаты «в конвертах».

Колегова в декларациях о доходах указывает, что получила от «Pallogs» за последние годы дивиденды в размере почти миллиона евро, но поданные фирмой в Регистр предприятий документы свидетельствуют, что участники компании решили прибыль за эти годы не распределять.