На лыжных трассах конечности ломают дети и взрослые

За прошедшие сутки во время отдыха на лыжных трассах три человека получили переломы различных частей тела, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, в Видземском регионе 13-летняя девочка во время спуска с горы на сноуборде упала и сломала руку. Ее доставили в больницу.

В Рижском регионе пострадал пятилетний мальчик - спускаясь с горы он упал и сломал руку. Пострадал в Рижском регионе и 54-летний мужчина, который упал и получил травму ноги. Пострадавших доставили в больницу.

В Видземе 48-летний мужчина во время катания на коньках упал и сломал ногу. Его также доставили в медицинское учреждение.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной помощи получила 1003 вызова, 240 из которых были связаны с травмами.