В Приекульском крае учителя музыки подозревают в насилии над детьми

Государственная инспекция по защите прав детей провела проверку в Грамздской основной школе в Приекульском крае на основании полученного заявления и начала административное делопроизводство в связи с эмоциональным насилием педагога по отношению к детям, – информировала главный инспектор в Лиепае Инга Добеле.

Взволнованные жители Грамздской волости рассказали «Курземес вардс», что от проведения уроков отстранена учительница музыки Скайдра Класиня.

«Это очень неприятный случай, – признает руководитель образования Приекульского края Агрита Пурвиня. – Я тоже думала, что эту учительницу дети любят.

Руководимая ею фольклорная группа «Юмис» популярна. Но это несоответствующие методы, какими она работала».

Пока не получено заключение инспекции, А.Пурвиня не говорит подробнее о произошедшем в школе. «Пока ведется делопроизводство, было указание инспекции директору школы, что учительницу нужно отстранить от работы. Это связано с насилием разного рода». Руководитель образования признает, что это не первый случай: «Когда я узнала об этом впервые, для меня это был очень большой сюрприз. Но ситуация не казалась столь трагичной. Я думала, что будет достаточно провести беседу. Директор говорил об этом с учительницей. Но, очевидно, ситуация повторилась».

"Учительница не отстранена от работы полностью, – газете пояснил директор Грамздской основной школы Хенрий Керужис.

"Она отстранена от той работы, которая связана с конфликтной ситуацией, до выяснения обстоятельств".

Учительница Скайдра Класиня произошедшее прокомментировала кратко: «Законы остаются законами. Жаловаться могут все. Кто-то остается победителем, кто-то – проигравшим».