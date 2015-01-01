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В массажном салоне Риги тайно предлагали секс-услуги: организаторы отделались условными сроками

Русский TVNET
Фото: AFP/Scanpix

Латгальский суд приговорил к условным срокам от 3 до 5 лет пять человек, занимающихся вербовкой проституток для работы в массажном салоне.

Известно, что группа открыла в Риге массажный салон, где клиентам оказывались платные секс-услуги. Вербовщики проституток предупреждали их, что женщинам предстоит работать под прикрытием. От полученной суммы каждая путана была обязана передавать сутенерам не менее 60% заработка.

Всего в период с начала 2015 по 2016 год группировка завербовала 21 женщину. Объявления были размещены в интернете.

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