Полицейского просят привлечь к ответственности за незаконную охоту

Бюро внутренней безопасности попросило прокуратуру начать уголовное преследование трех лиц, в том числе должностное лицо Госполиции Видземского региона, за незаконную охоту, сообщает агентство ЛЕТА.

Во время досудебного расследования выяснилось, что упомянутые лица незаконно охотились, добывая лимитированных охотничьих животных вне разрешенного времени охоты. В результате, ущерб государства составляет более 6000 евро.

По месту жительства одного лица была найдена амуниция, хранящаяся без соответствующего разрешения.