Не волнуйтесь, это не бандиты, а сотрудники СГД пришли к вам с обыском

«Это утро начиналось как обычно. Проснулись, собирались на работу, потихоньку будили детей. Пришел момент, когда надо было выходить из дома и началось. К воротам подъехала черная нетрафарированная машина из которой вышло несколько человек и они начали спрашивать, как нас зовут и мое имя только с третьего раза расслышали (наверное, оно было не таким, которое они хотели услышать). Они нам представились, как сотрудники Финансовой полиции и показали удостоверения Государственной службы доходов (СГД). С моей стороны, конечно, было большое удивление, после чего я задала простой вопрос: В связи с чем?», - так свой рассказ начала Агнесе. Ее история, опубликованная в социальной сети вызвала волну негодования и множество перепостов.

Женщина пишет, что в тот момент, когда ей показали ордер на обыск, ее захлестнули эмоции, ведь она ничего такого не делала, чтобы попасть в поле зрения полиции или СГД.

«Я начала читать, но ничего не поняла, трудно понять хоть одно слово, если ты в состоянии шока и непонимания.

Единственное, что заметила, название какой-то фирмы, данные какой-то персоны, у которой нет никакой связи со мной и моей семьей.

Но, там черным по белому был написан мой адрес».

«Конечно, я очень эмоционально начала пытаться объяснять, что здесь нет и никогда не было такой персоны, но на бумаге черным по белому было написано, что неизвестный мне человек задекларирован по моему адресу», - рассказывает Агнесе.

Конечно, несмотря на то, что в повестке об обыске был указан мой адрес, я категорически отказывалась впускать в мой дом представителей СГД, где находились дво несовершеннолетних, только что проснувшихся детей. Да, понимаю, что я не выполняю то, что написано черным по белому, но что-то некажется правильным, - пишет женщина.

На отказ впустить в дом, Агнесе предупредили, что сейчас вызовут полицию и проведут обыск в принудительном порядке.

Все, что женщине объяснили - это то, что по ее адресу задеклирированная некая персона и сотрудники СГД должны провести обыск.

Агнесе начала громко разговаривать, ее пытались успокоить. В результате женщина открыла двери и сказала, чтобы сотрудники СГД заходили и делали, что хотят. Женщине надо на работу и отвезти детей в детский сад. Но, в дом никто не хотел заходить.

«Да, я злая, да я подняла голос и даже не вдаваясь в подробности, что мне говорили, я как львица, пыталась защитить своих детей, чтобы у них на глазах чужие люди не рылись по нашему дому», - пишет Агнесе.

В конце концов женщине удалось доказать, что по этому адресу задекларирована и проживает только ее семья.

Один из прибывших на обыск инспекторов, извинился перед женщиной. Но, разве такие ошибки допустимы?

Дети остались в то утро без завтрака, настроение у Агнесе было испорчено на целый день. СГД под постом Агнесе лишь выразило сожаление о случившемся.

«Действительно, произошла ошибка и такие ситуации - это редкость. СГД приносит большие извинения за неприятную ситуацию», - написано на официальной страничке СГД в Facebook.