Хозяйку покусавших прохожую овчарок оштрафовали на 1290 евро

В марте этого года Рижский районный суд оштрафовал на 1290 евро женщину, овчарки которой в лесу 18 раз укусили прохожую. Кроме того, обвиняемая должна выплатить пострадавшей компенсацию в размере 2254 евро, сообщает агентство ЛЕТА.

Обвиняемая нарушила правила содержания животных, в результате чего пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

В апреле прошлого года обвиняемая приехала на автомобиле в лесной массив неподалеку от Баяркрогса в Ропажском крае, чтобы прогуляться по лесу с двумя своими овчарками.

Во время прогулки в лесном массиве без поводков примерно в двух километрах об Баяркрогса собаки пропали из поля зрения обвиняемой, забежав глубже в лес, и минимум 18 раз укусили прохожую за ноги и руки, а также в область грудной клетки и живота.

Медики констатировали у пострадавшей раны с обширными дефектами мягких тканей, кровопотерю и перелом запястья правой руки. Такие травмы по своему характеру считаются телесными повреждениями средней тяжести.

Суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 1290 евро. Кроме того, она должна выплатить компенсацию в размере 2254 евро.