Понедельник, 23 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Задержан латвиец, который собирался вывезти в Германию полмиллиона контрабандных сигарет

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Reuters/ScanPix

Сотрудники Государственной пограничной охраны арестовали латвийского гражданина в порту Лиепаи, который собирался на пароме незаконно вывезти полмиллиона контрабандных сигарет в Германию, сообщила представитель Государственной погранслужбы Кристине Петерсоне.

Сотрудники провели обыск в одном из грузовиков в порту Лиепаи, который собирался отправится на пароме в Германию.

В общей сложности были изъяты 448 000 сигарет различных марок без акцизных марок, в связи с контрабандой сигарет был арестован водитель автомобиля, гражданин Латвии.

0 Комментарии