Задержан латвиец, который собирался вывезти в Германию полмиллиона контрабандных сигарет

Сотрудники Государственной пограничной охраны арестовали латвийского гражданина в порту Лиепаи, который собирался на пароме незаконно вывезти полмиллиона контрабандных сигарет в Германию, сообщила представитель Государственной погранслужбы Кристине Петерсоне.

Сотрудники провели обыск в одном из грузовиков в порту Лиепаи, который собирался отправится на пароме в Германию.

В общей сложности были изъяты 448 000 сигарет различных марок без акцизных марок, в связи с контрабандой сигарет был арестован водитель автомобиля, гражданин Латвии.