В 90 метрах от берега Кишэзерс найден автомобиль с трупом мужчины

В Риге в озере Кишэзерс в 90 метрах от берега полицейские утром 10 мая нашли автомашину с телом мужчины, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Госполиции Элина Спрудзане.

Около 7.00 в полицию поступил вызов на Кишэзерс, где примерно в 90 метрах от берега виднелся автомобиль «Jeep», не полностью скрытый под водой. В машине находилось тело мужчины 1971 года рождения без признаков жизни.

Полиция начала уголовный процесс о нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, управлявшим транспортным средством, повлекшим смерть человека. Назначены экспертизы.