Деньги валялись повсюду: в Эстонии воры взорвали банкомат Swedbank

Сегодня ночью в Ярамаа (уезд в Эстонии, расположенный в центральной части страны) в Аравете в магазине неизвестные взорвали банкомат.

Местный житель рассказал Järva Teataja, что услышал ночью сильный взрыв, после чего в магазине заработала сирена.

На месте происшествия выяснилось, что неизвестные взорвали банкомат Swedbank. В стене магазина на том месте, где стоял банкомат, образовалась дыра. Были также разбиты окна. Парковка магазина была усыпана стеклами и частями банкомата. Также на дороге были разбросаны деньги.

По словам пресс-секретаря полиции Марьи Гоньяк, в 1:58 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Аревете рядом с банкоматом зазвонила сирена, которой предшествовал похожий на взрыв звук. Также, в сообщении говорилось, что часть банкомата была повреждена.

«На данный момент выясняется, что использовали для взрыва и размер ущерба», - добавила пресс-секретарь.

Гоньяк отметила, что в здании нет жилых помещений, поэтому никто из людей не пострадал. Помимо продуктового магазина в здании находится цветочный магазин и почта. Полиция начала делопроизводство на основе параграфа о воровстве.

«После получения сообщения, полиция начала проверять место происшествия и расследование длится до сих пор. Необходимо выяснить все детали произошедшего», - добавил ведущий следователь Пайдеского отдела полиции Яан Аасма.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели Аравете. Вскоре прибыла и полиция с саперами и служебной собакой. Очевидцы сказали, что злоумышленников на месте происшествия не видели.

Сколько именно денег удалось ворам унести с собой - неизвестно.

Старейшина волости Ярва Райт Пихелгас сказал, что полицейское расследование будет предположительно длиться до обеда и до этого времени в здание никого не пускают. Он также поговорил с работниками магазина, которые подтвердили, что после завершения работы полиции, они хотят убрать помещение и собрать осколки от окон, чтобы открыть магазин как можно скорее.

Пихельгас пояснил, что уже связался с банком, чтобы договориться о размещении нового банкомата.