Полицейский заложил в ломбард мобильники, проходящие по уголовному делу

Полицейский выкрал два мобильных телефона, проходящих в качестве вещественных улик в рамках уголовного процесса. Позднее он заложил оба телефона в ломбард, получив заем.

Сотрудника правоохранительных органов требуют обвинить по статье о незаконных действиях с уголовными материалами. За такое правонарушение могут применить лишение свободы до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.