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Полицейский заложил в ломбард мобильники, проходящие по уголовному делу

LETA
Фото: Depositphotos

Внутреннее бюро безопасности попросило прокуратуру предъявить обвинение сотруднику Управления Рижского региона Госполиции, заложившему в ломбарде мобильные телефоны, изъятые в рамках уголовного дела.

Полицейский выкрал два мобильных телефона, проходящих в качестве вещественных улик в рамках уголовного процесса. Позднее он заложил оба телефона в ломбард, получив заем.

Сотрудника правоохранительных органов требуют обвинить по статье о незаконных действиях с уголовными материалами. За такое правонарушение могут применить лишение свободы до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.

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