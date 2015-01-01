К Линдерману применены пять мер пресечения

Полиция безопасности применила к пророссийскому активисту Владимиру Линдерману пять разных мер пресечения, в том числе ему необходимо ночью находиться дома, сообщила агентству ЛЕТА защитник Линдермана Елена Квятковская.

Кроме того, Линдерману запрещено встречаться с конкретными лицами, он обязан раз в неделю отмечаться в полиции, также он подписался под тем, что не будет менять место жительства.

В среду, когда к Линдерману применили эти меры пресечения, был отменен другой примеренный запрет покидать страну. Этот запрет был к нему примерен в связи с уголовным делом из-за событий летом 2015 года на базе Национальных вооруженных сил в Адажи.

По просьбе ПБ 10 мая суд Видземского предместья Риги санкционировал арест Линдермана. Его адвокат Елена Квятковская обжаловала решение суда в Рижском окружном суде.

21 мая Рижский окружной суд решил освободить Линдермана из заключения.

Полиция безопасности считает, что Линдерман, находясь на свободе, может помешать досудебному расследованию.

Линдерман был задержан 8 мая в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса против Жданок в связи с организованным Русским союзом Латвии (РСЛ) и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием.

18 апреля ПБ начала уголовный процесс о возможных противоправных действиях на проходившем 31 марта Вселатвийском родительском собрании. Речь идет о преступлениях, предусмотренных в разделе 10-м Уголовного закона «Преступления против государства».

ПБ оценит также возможные противоправные действия во время первомайского шествия РСЛ в Риге.

Как уже писал Русский TVNET, он стал уже вторым пророссийским активистом, к которому применена мера пресечения в виде ареста, за последний месяц - 21 апреля под стражу был заключен Александр Гапоненко. Он был задержан и арестован по другому уголовному процессу о возможной деятельности, направленной против Латвии.